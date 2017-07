辛普森因盜竊服刑近9年 獲批假釋可重獲自由

By

【KTSF】

前美足球星辛普森(O.J. Simpson)在2008年被裁定在拉斯維加斯偷取體育用品紀念品被判入獄,他在獄中監禁近9年後,週四獲假釋聆訊委員會批准假釋,可以重獲自由。

現年70歲的辛普森,在2008年被裁定持械行劫和以武器襲擊他人罪名成立,週四,內華達州一個假釋聆訊委員會裁定,辛普森在獄中行為良好,在服滿9年最低刑期後,最早可於10月1日假釋出獄,出獄後仍需監守行為。

辛普森知悉裁決後,激動地向4名假釋委員道謝。

辛普森在1994年涉嫌在洛杉磯殺害前妻和她一名友人被控謀殺,翌年獲判無罪,當年陪審團這項裁決飽受爭議。

在2008年發生的盜竊中,辛普森聲稱只是取回一些被人偷走及屬於他的體育紀念品,其辯護律師稱,辛普森因為這項罪行被判的刑罰,是較犯下同類罪行的囚犯重很多。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。