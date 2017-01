By

【KTSF 陳令楠報導】

紐約Brooklyn週三早上發生列車意外,事發於早上8點半,正值紐約返工高峰期,事故中有過百人受傷。

一部長島鐵路列車在行經布魯克林區時發生事故,消防人員稱,這些傷者受輕傷,他們都無生命危險。

當局稱,事發時這部列車撞上軌道中間的一個障礙物,隨後駛上障礙物,導致第一節列車的車輪受阻,列車車門破損。

當局指,雖然事發時列車的時速是15英哩,但仍然無法避過障礙物,據報導,事發時列車上運載大約600人。

更多新聞:

抽屜櫃倒下壓猶他州男童 孿生兄弟推櫃救人(視頻)

男子乘巴士電子煙突爆炸 手和腿被炸傷(視頻)

墨西哥煙花市集大爆炸 至少31人死亡(視頻)

南加州美墨邊境地區連爆250次小型地震

(Copyright 2016 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。