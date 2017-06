By

紐約市一列地鐵的兩卡車廂週二早上在哈林區出軌,磨擦引起小火,曾經冒出濃煙,乘客要撤離到地面。

上午接近10時,一列南行的8卡地鐵列車,在哈林區一個車站附近有兩卡車出軌,磨擦牆邊引起火花,燃點起軌內的垃圾,導致小火,不過火勢並無擴大。

在車內可以見到濃煙,一些乘客吸入少量濃煙,需要治理。

出軌導致停電,4條地鐵路線停止運作,約800名在車廂內的乘客受影響,當中約500人需要沿地鐵路軌撤離。

當局派出200名消防員及100名警察到場,協助乘客有秩序疏散到地面。

消防局稱,34人受傷,不過全部無生命危險 ,有關方面仍在調查出事原因,有消息指事故可能是突然啟動自動煞車系統,也未知是否與乘客拉動緊急煞車掣有關。

