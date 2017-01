By

【KTSF 郭柟報導】

特朗普週三下令動工在美墨邊境建圍牆後幾小時,紐約市有幾千人召開示威,聲援移民。

幾千名示威者在當地時間週三下午約6時,聚集在華盛頓廣場,聲援移民,包括拉美裔和穆斯林市民,高舉大型寫上”RESIST”(抗議)旗幟。

示威者表示反對特朗普建圍牆,以及不滿針對庇護無證移民的紐約市。

紐約市市長Bill de Blasio也有發言,批評特朗普該行政命令只會危害社區安全,影響警察和社區的關係,另外指一旦削減紐約市開支,紐約市警局開支同樣受波及,因此根本是自相矛盾。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Associated Press contributed to this report. )