紐約市女警當值時被擊斃 槍手被警員射殺

【KTSF 劉瑩報導】

紐約市一名當值女警週三凌晨在巡邏車中,被一名槍手開槍擊中頭部,送院後不治。

遇害女警Miosotis Familia現年48歲,在紐約市的46轄區已經服務12年。

她遇襲時正和搭檔在布朗克斯區一輛有警方標誌的巡邏車內,槍手被指步行到巡邏車附近,向坐在前座乘客座位的女警開槍。

女警其後被送往當地醫院,最終傷重不治。

警方形容這是一宗毫無預兆的埋伏襲擊。

警方消息指,34歲的疑兇Alexander Bonds在犯案後逃走期間,被到場的警員追上,期間他一度拔出手槍與警對歭,期後被警員射殺。

事件當中有一名途人腹部中槍,已送往當地醫院救治,目前情況穩定。

警方稱,疑兇早年曾因為犯事入獄,並曾在社交媒體發文稱在獄中受到不當對待。

