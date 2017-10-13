荷李活大亨性醜聞愈鬧愈大 紐約倫敦警方或介入（視頻）

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【KTSF陶璟樂報導】

荷李活著名監製Harvey Weinstein日前被爆出在多年來涉嫌多宗性騷擾，事態越鬧越大，除了有一線女明星出面，指證他試圖潛規則她們外，有3名女性指控他強姦，紐約市和倫敦警方正了解事件，看看之前曾否有人向當局報案。

《紐約客》雜誌再爆猛料說，有3名女性指控Weinstein曾強姦過他們，其中包括電影演員Asia Argento和Lucia Evans，還有一位不願透露姓名。

截止目前，共有34位女性指責在過去20多年中，Weinstein曾以事業為要挾，企圖性騷擾她們。

其中一位女性Dawn Dunning回憶說，Weinstein曾以演藝合同做交換，但她拒絕了，Weinstein當時對她說：”這一行就是這樣，不然你闖不進去。”

前副總統拜登週四也對事件作出回應。

拜登說：”性騷擾不是關於性，而涉及權力，這是在濫用權力，還涉及深植我們文化中的態度。”

拜登表示，Weinstein是咎由自取，對於公司把他革職，拜登認為處罰太輕了。

由於一連串的負面消息，英國電影和電視藝術協會週三宣布將Weinstein會員資格取消。

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