荷李活大亨性醜聞愈鬧愈大 紐約倫敦警方或介入（視頻）

【KTSF陶璟樂報導】

荷李活著名監製Harvey Weinstein日前被爆出在多年來涉嫌多宗性騷擾,事態越鬧越大,除了有一線女明星出面,指證他試圖潛規則她們外,有3名女性指控他強姦,紐約市和倫敦警方正了解事件,看看之前曾否有人向當局報案。

《紐約客》雜誌再爆猛料說,有3名女性指控Weinstein曾強姦過他們,其中包括電影演員Asia Argento和Lucia Evans,還有一位不願透露姓名。

截止目前,共有34位女性指責在過去20多年中,Weinstein曾以事業為要挾,企圖性騷擾她們。

其中一位女性Dawn Dunning回憶說,Weinstein曾以演藝合同做交換,但她拒絕了,Weinstein當時對她說:”這一行就是這樣,不然你闖不進去。”

前副總統拜登週四也對事件作出回應。

拜登說:”性騷擾不是關於性,而涉及權力,這是在濫用權力,還涉及深植我們文化中的態度。”

拜登表示,Weinstein是咎由自取,對於公司把他革職,拜登認為處罰太輕了。

由於一連串的負面消息,英國電影和電視藝術協會週三宣布將Weinstein會員資格取消。

