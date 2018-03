By

【KTSF】

一架觀光直升機懷疑引擎故障,迫降紐約市東河,造成5名乘客死亡,機師生還。

事發在東岸時間週日晚7時,觀光直升機據報載著6人,懷疑因為引擎故障,在羅斯福島北面迫降。

觀光直升機迫降河面,之後向前翻側入水,機師自行逃生,大批警員和消防員趕到現場,蛙人下水搜救。

目前國家運輸安全管理局(NTSB)正在調查事件。

