紐約市賓州先後發生火警 3名消防員殉職

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【KTSF 江良慧報導】

紐約市和賓夕凡尼亞州3名消防員，週四晚先後在撲救兩場大火時殉職。

在紐約，起火的是哈林區一棟空置的建築物，當時地下一層正在拍攝電影，電影製作人員在晚上11時左右報案說地下室起火，消防人員到場後立即衝入火場，確保所有人已經安全撤離，之後就開始救火。

但大火蔓延迅速，消防人員被迫撤離，而其中負責操作消防喉噴嘴的消防員Michael Davidson與大隊失散，其他消防員隨即展開搜索，發現他的時候，他已經昏迷不醒，被送到醫院後證實不治。

Davidson在紐約消防局任職15年，4次獲得英勇表揚，他遺下妻子和4名子女，他的父親是一名退休消防員，以前也隸屬同一間消防分局。

事件中還有3名市民和多名消防員受傷，當中兩名消防員傷勢嚴重。

另外，在賓夕凡尼亞州，兩名消防員在一棟之前發生大火的建築物內繼續噴水，確保熱點不會死灰復燃時，建築物突然倒塌，兩名消防員被困瓦礫，他們事後被緊急送院，但證實不治，

事件中有另外兩名消防員受傷，但就沒有生命危險。

根據國家消防管理局統計，今年以來全國有17名消防員在執行任務時殉職。

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