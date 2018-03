紐約市賓州先後發生火警 3名消防員殉職

By

紐約市和賓夕凡尼亞州3名消防員,週四晚先後在撲救兩場大火時殉職。

在紐約,起火的是哈林區一棟空置的建築物,當時地下一層正在拍攝電影,電影製作人員在晚上11時左右報案說地下室起火,消防人員到場後立即衝入火場,確保所有人已經安全撤離,之後就開始救火。

但大火蔓延迅速,消防人員被迫撤離,而其中負責操作消防喉噴嘴的消防員Michael Davidson與大隊失散,其他消防員隨即展開搜索,發現他的時候,他已經昏迷不醒,被送到醫院後證實不治。

Davidson在紐約消防局任職15年,4次獲得英勇表揚,他遺下妻子和4名子女,他的父親是一名退休消防員,以前也隸屬同一間消防分局。

事件中還有3名市民和多名消防員受傷,當中兩名消防員傷勢嚴重。

另外,在賓夕凡尼亞州,兩名消防員在一棟之前發生大火的建築物內繼續噴水,確保熱點不會死灰復燃時,建築物突然倒塌,兩名消防員被困瓦礫,他們事後被緊急送院,但證實不治,

事件中有另外兩名消防員受傷,但就沒有生命危險。

根據國家消防管理局統計,今年以來全國有17名消防員在執行任務時殉職。

