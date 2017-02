兩風暴接連來襲 灣區週三晚迎狂風大雨

By

【KTSF 梁秋玉報導】

經歷了幾天晴朗天氣,灣區從週三晚開始又會有風暴出現,而且會斷斷續續持續到下週。另外資料也顯示,今年一月是20年來雨雪量最多的一個月。

國家氣象局預測,從週三晚開始,分別會有兩股風暴吹襲灣區,第一股風暴於傍晚時分抵達,到了晚間雨勢會逐漸增強,預測這股風暴會一直持續到本週五,給灣區帶來一吋半到三吋的雨量。而週三晚到週四上午還會有大風,風速每小時可達40英里,沿岸和山區更可高達50英里。

而第二股風暴將於星期天再次抵達灣區,國家氣象局提醒民眾,大風有機會導致大樹及電線桿倒塌,此外還有機會導致街道積水以及水位上漲,尤其是居住在北灣的民眾要特別注意。

另外資料顯示,今年一月是自1998年以來最多雨水的一個月,許多城市的降雨量已是每月正常雨量的三倍,例如從去年十月至今,北灣Santa Rosa累積的雨量接近37.50英吋,已超過年平均雨量接近一英吋,而舊金山及奧克蘭雨量 也超出正常雨量四成以上,聖荷西則超出兩成以上,至於Sierra山區目前的積雪量也超出正常水平八成六,甚至已達到並超出四月一日平均降雪量近一成。

不過州長布朗在今年四月一日前似乎不會提早宣布解除加州乾旱緊急狀態。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。