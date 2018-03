脫歐談判現突破 英國歐盟同意過渡期為期21個月

By

【i-CABLE】

英國與歐盟就脫歐的談判有重大進展,就過渡期達成共識,同意過渡期是21個月,期間歐盟27國公民在過渡期到英國所享有的權利,與脫歐前相同,但雙方要再磋商愛爾蘭和北愛的邊界問題。

歐盟首席談判代表巴尼耶與英國脫歐事務大臣戴德偉在布魯塞爾會面,就脫歐過渡期大部分條款達成協議,為英國有序脫歐踏出重要一步。

根據協議,英國和歐盟同意過渡期為期21個月,由脫歐日、即明年3月29日開始,至2020年12月31日,期間英國繼續執行歐盟所有法規。雙方也就公民權利達成協議,歐盟27國公民在過渡期到英國所享有的權利,與脫歐前相同。

英國能在過渡期內談判和簽署貿易協議,但由於英國不再是歐盟成員,在歐盟的未來決定沒有話語權。雙方會成立聯合委員會,解決過渡期間的所有糾紛。

至於愛爾蘭和北愛的邊界問題,未達成最終協議,雙方僅同意最終的”分手條約”會包含緊急擔保選項,避免出現”硬邊界”。

英國脫歐事務大臣戴德偉稱,今次協議為雙方達成最終協議踏出重要一步。

雙方希望過渡期安排協議可以在本周歐盟峰會後正式簽署。

