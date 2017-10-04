活得更健康：營養師教大家如何選購月餅（視頻）

By

【KTSF 吳宇斌報導】

一年一度的中秋節，月餅是少不了的應節食品，但是外面買的月餅，怎樣挑選才好呢？營養師王嘉慧女士和大家講講月餅的營養和怎樣選月餅。

每逢中秋佳節，月餅一定是，最佳的應節食品，但是原來一個月餅所含的熱量都相當驚人。

王嘉慧女士說：”一個傳統的月餅大概200克，就大概有9茶匙的油，和大概20到25茶匙的糖，所以熱量來說是相當厲害，一個傳統的200克月餅，一般都有800卡路里熱量。”

市面上很多月餅都標榜是健康月餅，作為消費者又應該怎麼挑選呢？

營養師表示，秘訣在於學會閱讀食品上的營養標籤。

王嘉慧女士說：”我們最緊要就是做一個明智的消費者，就要看一看食品標籤，究竟月餅的熱量是多少？糖和油又有多少？所以看標籤的時候，選一些越少糖份，越少脂肪的就比較好，正如你剛才說，水果造的月餅，它可能稍微少一點熱量，但是它同樣需要用豆蓉、水果蓉，都加入很多糖分。”

那麼在中秋佳節，我們應該食多少才算適當呢？

王嘉慧女士說：”如果是傳統的大月餅，即是200克，我們希望各位過節都需要食月餅應節，無問題，食4分之1的月餅，大概50克，就是一個健康點的決定。”

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。