活得更健康：營養師教大家如何選購月餅（視頻）

【KTSF 吳宇斌報導】

一年一度的中秋節,月餅是少不了的應節食品,但是外面買的月餅,怎樣挑選才好呢?營養師王嘉慧女士和大家講講月餅的營養和怎樣選月餅。

每逢中秋佳節,月餅一定是,最佳的應節食品,但是原來一個月餅所含的熱量都相當驚人。

王嘉慧女士說:”一個傳統的月餅大概200克,就大概有9茶匙的油,和大概20到25茶匙的糖,所以熱量來說是相當厲害,一個傳統的200克月餅,一般都有800卡路里熱量。”

市面上很多月餅都標榜是健康月餅,作為消費者又應該怎麼挑選呢?

營養師表示,秘訣在於學會閱讀食品上的營養標籤。

王嘉慧女士說:”我們最緊要就是做一個明智的消費者,就要看一看食品標籤,究竟月餅的熱量是多少?糖和油又有多少?所以看標籤的時候,選一些越少糖份,越少脂肪的就比較好,正如你剛才說,水果造的月餅,它可能稍微少一點熱量,但是它同樣需要用豆蓉、水果蓉,都加入很多糖分。”

那麼在中秋佳節,我們應該食多少才算適當呢?

王嘉慧女士說:”如果是傳統的大月餅,即是200克,我們希望各位過節都需要食月餅應節,無問題,食4分之1的月餅,大概50克,就是一個健康點的決定。”

