全美多市舉行五一集會 抗議特朗普反移民政策（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

下星期一也即是5月1日,全美多個城市都將舉行May Day集會,抗議特朗普總統的反移民政策。

反對特朗普收緊移民政策的人士,週一在舊金山市府大樓前集會,宣布他們將於5月1日相應全美範圍的May Day集會,呼籲所有移民社區認識參加。

SEIU Local 78工會主席Olga Miranda說:”移民問題不僅影響拉美裔移民,還有華裔及所有人 穆斯林社區,只要是移民,我們都鼓勵他們加入五一集會。”

集會人士還製作了一個自由女神像模型,擺在市府大樓門前,還有人打扮成印地安人,展示移民給美國帶來的改變。

支持舊金山成為庇護城市的市參事Ahsah Safai說,每晚當大多數人都準備入睡時,這些移民工人就開始工作,他們的辛苦勞動卻往往被人忽略。

May Day集會除了在舊金山舉行,其它響應的城市還有紐約、芝加哥、洛杉磯、聖地亞哥、奧克蘭(屋崙)、休斯頓及亞特蘭大等。

舊金山集會的時間是5月1日上午11點,地點在Justin Herman廣場。

