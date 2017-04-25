全美多市舉行五一集會 抗議特朗普反移民政策（視頻）

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【KTSF 梁秋玉報導】

下星期一也即是5月1日，全美多個城市都將舉行May Day集會，抗議特朗普總統的反移民政策。

反對特朗普收緊移民政策的人士，週一在舊金山市府大樓前集會，宣布他們將於5月1日相應全美範圍的May Day集會，呼籲所有移民社區認識參加。

SEIU Local 78工會主席Olga Miranda說：”移民問題不僅影響拉美裔移民，還有華裔及所有人 穆斯林社區，只要是移民，我們都鼓勵他們加入五一集會。”

集會人士還製作了一個自由女神像模型，擺在市府大樓門前，還有人打扮成印地安人，展示移民給美國帶來的改變。

支持舊金山成為庇護城市的市參事Ahsah Safai說，每晚當大多數人都準備入睡時，這些移民工人就開始工作，他們的辛苦勞動卻往往被人忽略。

May Day集會除了在舊金山舉行，其它響應的城市還有紐約、芝加哥、洛杉磯、聖地亞哥、奧克蘭（屋崙）、休斯頓及亞特蘭大等。

舊金山集會的時間是5月1日上午11點，地點在Justin Herman廣場。

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