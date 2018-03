By

上月佛州校園槍擊案發生之後,灣區相繼有學校出現疑似槍擊恐嚇的訊息,週四就有至少5間學校出現類似訊息,不過經警方搜索後,確認全部學校都安全無事。

受影響的學校包括San Leandro高中、Burlingame Intermediate School、Martinez Junior高中、Union City的James Logan高中,以及東灣柏克萊市REALM特許學校,這些學校的校園牆上均出現疑似槍擊恐嚇的訊息,有些學校一度封鎖進行搜查,其後都證實無事。

其中Burlingame Intermediate School和Martinez Junior高中為了安全起見週五停課,James Logan高中週四停課,週五復課,REALM特許學校週四就讓學生早退。

