南加州早前發生山火的Montecito社區,大雨引發的山泥傾瀉,死亡人數增至17人,仍有8人失蹤。

聖他巴巴拉縣當局週四一度表示,失蹤人數急增至48人,但後來澄清數字有錯,把數字更正為8人。

迄今有28人因為山泥傾瀉受傷,12人仍然留醫,當中4人危殆。

雖然暴雨來臨前,當局已針對部分地區發出強制疏散令,但並非人人選擇撤離,受災嚴重的最終也不止於強制疏散區。

山泥也掩蓋一段101公路,道路變成一片泥沼,受影響路段預料最少要封閉多一天清理。

當局指積聚的泥石相當厚,表層因水分蒸發變硬,但下方的泥土仍然又濕又軟,必須小心挖掘,拖慢了搜救進度。

