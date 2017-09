颶風Irma登陸佛州釀4死 已減弱為熱帶氣旋

By

【KTSF 崔凱橋報導】

颶風Irma週日兩度在佛羅里達州沿岸登陸後,目前Irma雖減弱為熱帶氣旋,但風災已釀成4死,佛州及喬治亞州共有多達460萬戶停電,邁阿密機場週一仍然關閉,Irma目前以時速85英里向北移動。

預計Irma繼續沿著佛州西部海岸向北吹襲,氣象部門警告,Irma掠過之處有機會迎來4米高風暴潮,低窪地區或完全淹沒。

Irma的移動路徑雖然較原先預計向西移,未有正面吹襲另一端的大城市邁阿密,不過由於暴風圈大、雨帶廣,邁阿密同樣廣泛暴雨,甚至出現龍捲風。

整個佛州數百萬戶停電,州政府宣布進入災難狀態,居民可獲聯邦政府援助,邁阿密、坦帕等市實施宵禁。

Irma趨向內陸後,預料吹襲喬州、亞拉巴馬等州分,其中喬州已頒佈緊急狀態,首府亞特蘭大更首次發出熱帶氣旋警告。

