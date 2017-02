By

【KTSF 陳令楠報導】

北灣Novato市一間華人餐館,週一下午遭到持械行劫。

警方表示,事發於San Marin Drive 107號的China Village Restaurant,週一下午約4點,警方接報有兩名男子戴著滑雪面罩,並拿著手槍進入店內。

消息稱,兩人命令店主和店員蹲下,並從收銀機中取錢,兩人隨後逃離現場,可能開車離開。

警員到達現場時,疑犯已逃去無蹤,事件中無人受傷,警方呼籲市民提供線索,電話:(415) 897-4361。

