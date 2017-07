By

北灣Novato市一間Costco商店,週日早上遭到3名男子搶劫。

週日早上約10點,警方接報指,3名戴著口罩的男子,使用錘子砸開商店內的飾櫃玻璃,搶走飾櫃內的珠寶後,駕車逃離現場。

警員表示,疑犯駕駛的車輛是一部深色的四門汽車。

事件中無人受傷,警方呼籲民眾提供線索。

上個月,中半島Foster City的Costco商店亦發生類似搶劫案,4名疑犯以類似的手法搶走珠寶首飾。

