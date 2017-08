蒙面匪徒搶劫北灣Costco 閉路電視拍下案發經過（視頻）

By

警方公開上星期日北灣Novato市Costco商店搶劫案的閉路電視畫面。

從畫面上看到,大約早上10時剛開店不久,3名男子面載著口罩,身穿連帽衛衣,直接走進商店內的珠寶區,從衣服中取出槌子,砸破飾櫃玻璃後,其中一名疑犯跑出店外,另外兩名留下,將飾櫃內的珠寶掃入準備好的袋中。

有目擊者表示,疑犯搶劫了至少一袋珠寶及手錶。

疑犯得手後跑出店外,登上一輛Chevy 黑色四門Sonic房車,逃離現場。

當局表示,仍在調查今次的搶劫案是否與5月發生於東灣Danville市的Costco搶劫案有關。

警方希望公開有關畫面能盡快協助破案。

點擊此處觀看視頻:https://www.facebook.com/NovatoPolice/videos/1580504478646719/

