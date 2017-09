波多黎各颶風災情仍嚴竣 物資短缺仍廣泛停電

By

【KTSF 江良慧報導】

颶風Maria上星期橫掃波多黎各造成嚴重損毀,一個星期過去,當地情況依然嚴峻,大部分地區仍然停電,隨著氣溫升高,食物、乾淨的水和藥物都出現短缺,特朗普總統表示,正考慮豁免在波多黎各執行一項禁止外國船隻直接進入美國港口的法例。

運載3500磅樽裝水、即食食物和其他關鍵物資的一架美軍飛機,週三早上從邁亞米飛抵波多黎各首府聖胡安,颶風Maria過後一個星期 ,波多黎各情況仍然惡劣,幾乎全島停電,過半居民沒有自來水,糧食和汽油也短缺,部分地區甚至已經出現搶掠。

面對救災不力的批評,聯邦緊急救災局(FEMA)副局長Daniel Kaniewski解釋說:”最大的挑戰當然是,這次救災行動和美國本土救災不同,因為相隔1,500里的海洋,我們的選擇只有飛機和船。”

聖胡安機場在颶風吹襲期間受損毀,航班只能恢復有限度升降,加上要以救援優先,大批旅客仍在等候機位離開。

波多黎各行政首長Ricardo Rossello再次敦促華府再這個緊急時候為他們提供協助。

Rossello說:”在Harvey期間,我們也有向德州發送物資,讓他們協助拯救,現在是時候迅速決定幫助波多黎各。”

特朗普總統週三被問及為甚麼不讓波多黎各豁免執行Jones法例,這項法例限制外國船隻運送燃料進入美國港口 ,但在颶風Harvey和Irma吹襲德州和佛羅里達州後,很快豁免了Jones禁運法。

特朗普說:”我們正在考慮,但有很多航運公司,很多航運業內人士不希望撤銷Jones法案,我們現在已經有很多船在那裡。”

