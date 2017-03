白宮正修訂 入境禁令的行政命令

By

【KTSF】

國土安全部進行情報評估的最新報告質疑,特朗普總統提出的旅遊禁令。特朗普指出,自911事件以來,大部份從事恐怖活動而被定罪的人都是來自外國。

報告發現,大部份在外國出生,有暴力的極端主義分子在抵達美國之前,並非思想已經激進,而是在美國生活了幾年之後才變得激進。這也使得監控和檢查官員在預防讓這些人士入境方面受到限制。

特朗普一直都認為,就是因為近期本土的恐怖襲擊,兇嫌都來自外國,所以他簽發旅遊禁令,禁止在境內有恐怖主義活動國家的人入境美國。而這些國家都是以穆斯林為主的國家。

特朗普暗示,現正討論一個旅遊禁令的修訂版本。白宮也多次強調,這個行政命令的迫切性。

有部份共和黨人繼續贊成特朗普這個想法,認為需要審核到訪的旅客,需要知道他們逗留多久和何時返國。

但反對者就認為,是不公平對待穆斯林。

