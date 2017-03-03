白宮正修訂 入境禁令的行政命令

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【KTSF】

國土安全部進行情報評估的最新報告質疑，特朗普總統提出的旅遊禁令。特朗普指出，自911事件以來，大部份從事恐怖活動而被定罪的人都是來自外國。

報告發現，大部份在外國出生，有暴力的極端主義分子在抵達美國之前，並非思想已經激進，而是在美國生活了幾年之後才變得激進。這也使得監控和檢查官員在預防讓這些人士入境方面受到限制。

特朗普一直都認為，就是因為近期本土的恐怖襲擊，兇嫌都來自外國，所以他簽發旅遊禁令，禁止在境內有恐怖主義活動國家的人入境美國。而這些國家都是以穆斯林為主的國家。

特朗普暗示，現正討論一個旅遊禁令的修訂版本。白宮也多次強調，這個行政命令的迫切性。

有部份共和黨人繼續贊成特朗普這個想法，認為需要審核到訪的旅客，需要知道他們逗留多久和何時返國。

但反對者就認為，是不公平對待穆斯林。

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