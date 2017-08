涉在芝加哥刺死男子 兩大學教職員灣區自首

By

【KTSF 陳嘉琪報導】

兩名男子涉嫌在芝加哥殺人後,上週五晚上來到灣區自首的案件,將於週一早上在東灣阿拉米達(Alameda縣)高等法院提堂,有報導指疑犯懷疑因為內疚,犯案後用死者的名義捐錢助人。

42歲的西北大學微生物學教授Wyndham Lathem與56歲的英國牛津大學財務部職員Andrew Warren,上週五晚分別在舊金山及東灣奧克蘭市(屋崙)向警方自首。

警方指他們於7月27日,涉嫌在芝加哥刺死26歲的髮型師Trenton Cornell-Duranleau,而疑犯之一的Lathem是認識死者,但未知3人確實是什麼關係。

警方指,案發現場的錄像拍到兩名疑犯離開行兇地點的片段。

警方報告顯示,死者屍體上有多處傷口,兩名疑犯都有行兇,而屍體旁邊有兩條血痕,其中一條有一片斷了的刀片,警方其後對二人展開全國性的一級謀殺通緝令。

在疑犯逃亡的過程中,其中一人曾經去到威斯康星洲Lake Geneva城一間圖書館,利用死者的名義向館方捐出1,000元。

警方表示,Lathem亦曾向家人及朋友傳送一段道歉的錄像,形容自己犯了人生中最大的錯誤,警方因此擔心因而自殺。

而駐守在奧克蘭市的聯邦法警(US Marshals)表示,Lathem一位住在灣區的朋友成功聯絡Lathem,並與警方聯絡,他最後協助遊說Lathem向警方自首,Lathem最後和平投降,聯邦法警亦沒有拔槍。

Lathem現被拘留在東灣阿拉米達縣的監獄,縣警表示,他們擔心Lathem的心理狀態,怕他會自殺,因此每過15分鐘都會前往拘留室,觀察Lathem的最新情況。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。