灣區再有風暴來襲 北灣水患嚴重（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

灣區週末普降大雨,週一白天部分時間才稍有停歇,另一波風暴從週一傍晚開始,陣雨持續到週二晚,週二部分地區還會出現強風。

灣區從上週五晚開始一直到週一清晨連降暴雨,導致很多地區發生水災,大樹倒塌、樹枝折斷,部分公路需要關閉。

國家氣象局資料顯示,截至週一清晨5點,舊金山降雨量約2.3英吋,奧克蘭約2.6英吋,南灣則由1.14到9.8英吋不等。

另外Santa Cruz縣、Napa縣、Marin縣及Sonoma縣部分地區雨勢最大,水患嚴重。

Sonoma縣教育局表示,許多學校週一停課一天,氣象部門預測,另一股風暴從週一傍晚開始持續到週二晚,Russian River靠近北灣Johnsons Beach一帶,仍有水災警告直到週二下午。

而舊金山至Monterey沿岸可能還會出現國王潮,當局已發出警示,從週二到週四有效。

另外,當局也發出週二大風警告,時間從週二下午一直到晚間,地勢較低地區,最高風力時速可超過50英里,而地勢較高地區,風速則可能超過65英里。

當局提醒大風可能造成電線桿和大樹倒塌、樹枝折斷,影響交通狀況。

雖然今冬連續降下幾場大雨,不過州府官員表示,經歷5年乾旱的加州是否能完全解除旱情,目前仍很難預測。

美國地質研究所表示,北加州在 2016年儘管降雨量有增加,但提供加州3分之1供水的降雪卻未達預期,只有在降雪量、水庫儲水量及降雨量

同時都超越平均值時,加州才算完全脫離乾旱,因此現在下結論仍為時過早。

