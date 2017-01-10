灣區再有風暴來襲 北灣水患嚴重（視頻）

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【KTSF 梁秋玉報導】

灣區週末普降大雨，週一白天部分時間才稍有停歇，另一波風暴從週一傍晚開始，陣雨持續到週二晚，週二部分地區還會出現強風。

灣區從上週五晚開始一直到週一清晨連降暴雨，導致很多地區發生水災，大樹倒塌、樹枝折斷，部分公路需要關閉。

國家氣象局資料顯示，截至週一清晨5點，舊金山降雨量約2.3英吋，奧克蘭約2.6英吋，南灣則由1.14到9.8英吋不等。

另外Santa Cruz縣、Napa縣、Marin縣及Sonoma縣部分地區雨勢最大，水患嚴重。

Sonoma縣教育局表示，許多學校週一停課一天，氣象部門預測，另一股風暴從週一傍晚開始持續到週二晚，Russian River靠近北灣Johnsons Beach一帶，仍有水災警告直到週二下午。

而舊金山至Monterey沿岸可能還會出現國王潮，當局已發出警示，從週二到週四有效。

另外，當局也發出週二大風警告，時間從週二下午一直到晚間，地勢較低地區，最高風力時速可超過50英里，而地勢較高地區，風速則可能超過65英里。

當局提醒大風可能造成電線桿和大樹倒塌、樹枝折斷，影響交通狀況。

雖然今冬連續降下幾場大雨，不過州府官員表示，經歷5年乾旱的加州是否能完全解除旱情，目前仍很難預測。

美國地質研究所表示，北加州在 2016年儘管降雨量有增加，但提供加州3分之1供水的降雪卻未達預期，只有在降雪量、水庫儲水量及降雨量

同時都超越平均值時，加州才算完全脫離乾旱，因此現在下結論仍為時過早。

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