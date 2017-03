暴風雪吹襲美國東北部 逾6,000航班受阻

By

美國東北部週二遭受暴風雪吹襲,首都華盛頓至波士一帶降下豪雪及刮起大風,有些地方降下一至兩呎新雪,惡劣天氣導致超過6,000航班受阻。

維珍尼亞州以北地區,有接近25萬住戶斷電,這股風暴抵達麻省後更演變成雪暴,沿岸的風速接近颶的水平,一度超過每小時70哩。

今年冬天,東北部天氣大致平和,在接近春天時突然出現這股暴風雪,令當地不少居民感到措手不及。

當局連日呼籲民眾在暴風雪吹襲期間盡量留守室內,避免駕駛,不過,新罕布什爾州一名16歲少女在舖雪路面駕車時失控撞樹,不幸喪命。

受惡劣天氣影響,大多數校區都宣布週二停課一天,美鐵(Amtrak)也暫停列車服務,郵件送貨也暫停。

費城和紐約市並沒有受到正面吹襲,只降下數吋新雪,較天氣預測師估計少,但內陸地區則相反,紐約州Binghamton市,週二中午已降下22吋雪。

