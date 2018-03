By

美國東北部在3個星期內受到第4股冬季風暴吹襲,學校停課,數以千計的航班要取消。

不用上學,有不少人一家大小到紐約中央公園玩雪,不過當局呼籲民眾下午盡快回家,沒有必要就不要出外,因為天氣會進一步惡化,紐約市預計會有超過一呎的降雪。

受暴風雪影響,空中交通大受影響,陸地方面亦造成不少交通意外。

雖然目前已正式踏入春季,但厚厚的積雪正覆蓋東北部,首都華盛頓、賓夕凡尼亞州、麻省、肯塔基州都無一幸免。

