北韓頻密試射洲際彈道導彈 威脅民航客機安全

【KTSF 江良慧報導】

北韓近日加緊試射洲際彈道導彈,可能會對區內的商務客機構成威脅,原因是平壤不會按照國際協定,在試射前發出通知。

ABC新聞的最新報導指出,在北韓上星期五試射的彈道導彈,落入日本海之前10分鐘,法國航空一架從巴黎飛東京,載有323人的商務客機正好經過該處。

法航在週三發表聲明稱,北韓的導彈試射區沒有干擾293號班機的航道,而航班也沒有發生事故,完成航程。

有航空安全專家表示,飛機不是導彈攻擊目標,但又被擊中的機率少於10億分之一,但萬一發生就會帶來嚴重後果,為在該區運作的航空公司帶來兩難的局面。

根據聯合國的國際民航組織指引,各國有責任向他們領空內飛行的民航機,發出可能危及他們安全的風險警告,包括武裝衝突、火山爆發導致火山灰雲、導彈試射和火箭發射等。

有關通知是要警告機師和航空公司他們飛機航程期間可能潛在的風險,不過南韓就曾經警告說,北韓從2014年開始就經常性在導彈發射時不發出通知。

