By

【KTSF】

北韓朝中社報道,領袖金正恩出席多項活動慶祝核試成功。

報道指,金正恩與夫人李雪主邀請國防科學部門官員,及參與核試的人員,觀看音樂表演。

金正恩又在慶功宴上要求大力開展完善國家核力量的收尾階段,令最高司令部武器庫,裝滿能夠完全遏制敵人世界最強的核彈頭。

朝中社的評論則形容,北韓是名副其實的核強國,但美國尚未解讀到早前核試成功所蘊含的警告,美方指北韓好戰的大話和極端的制裁威脅,只會激勵和振奮北韓增強平壤擁有核武的名份。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。