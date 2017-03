金正男案北韓疑犯被遞解出境 終身禁入馬來西亞

By

【i-CABLE】

北韓領袖金正恩同父異母兄長金正男在馬來西亞機場被殺案,獲釋的北韓男子李鍾哲正乘坐航班返國,會經過北京返回北韓。另外,馬來西亞警方發通緝令,緝捕高麗航空公司一名涉案職員。當局又加強各口岸檢查,以防疑犯逃離馬來西亞。

李鍾哲由兩名北韓大使館職員陪同,傍晚乘搭航班經北京返回平壤。警方以證據不足,星期五早上釋放李鍾哲,遣送回國,未來不得再入境。 46 歲的李鍾哲早上由警員押送,離開羈留多日的警署。他身穿避彈衣,由警車先送往移民局,下午獲安排經秘密通道抵達吉隆坡國際機場。

北韓大使館的專車,亦在機場出現,車上乘客據報是李鍾哲的妻子及子女,準備與李鍾哲一同返回北韓。但馬來西亞傳媒發現,他們最終沒有上飛機,晚上折返北韓駐吉隆坡大使館。

李鍾哲是金正男謀殺案中暫時唯一被捕的北韓人,他涉嫌在案發當天,協助四名相信是北韓同黨離開機場,但他聲稱對案件不知情,汽車早已被偷走。

李鍾哲獲釋的同一天,馬來西亞警方發通緝令,緝捕另一名北韓疑犯、37 歲的金旭日,他是高麗航空公司職員。警方相信,他與同樣涉案的大使館二等秘書玄光聖仍然匿藏在北韓大使館。警方稱,若玄光聖拒絕合作,警方將向他發出逮捕令。

