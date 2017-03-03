金正男案北韓疑犯被遞解出境 終身禁入馬來西亞

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北韓領袖金正恩同父異母兄長金正男在馬來西亞機場被殺案，獲釋的北韓男子李鍾哲正乘坐航班返國，會經過北京返回北韓。另外，馬來西亞警方發通緝令，緝捕高麗航空公司一名涉案職員。當局又加強各口岸檢查，以防疑犯逃離馬來西亞。

李鍾哲由兩名北韓大使館職員陪同，傍晚乘搭航班經北京返回平壤。警方以證據不足，星期五早上釋放李鍾哲，遣送回國，未來不得再入境。 46 歲的李鍾哲早上由警員押送，離開羈留多日的警署。他身穿避彈衣，由警車先送往移民局，下午獲安排經秘密通道抵達吉隆坡國際機場。

北韓大使館的專車，亦在機場出現，車上乘客據報是李鍾哲的妻子及子女，準備與李鍾哲一同返回北韓。但馬來西亞傳媒發現，他們最終沒有上飛機，晚上折返北韓駐吉隆坡大使館。

李鍾哲是金正男謀殺案中暫時唯一被捕的北韓人，他涉嫌在案發當天，協助四名相信是北韓同黨離開機場，但他聲稱對案件不知情，汽車早已被偷走。

李鍾哲獲釋的同一天，馬來西亞警方發通緝令，緝捕另一名北韓疑犯、37 歲的金旭日，他是高麗航空公司職員。警方相信，他與同樣涉案的大使館二等秘書玄光聖仍然匿藏在北韓大使館。警方稱，若玄光聖拒絕合作，警方將向他發出逮捕令。

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