【i-CABLE】

聯合國、美國和日本的監察報告指,有香港公司和船隻涉嫌協助北韓避過國際制裁。

日本防衛省上月拍攝到一艘香港註冊、懸掛伯利茲國旗的船,懷疑在東海以船駁船方式,向北韓船隻運油,違反國際制裁。

報告指這些活動與以香港為總部的傀儡公司有關,北韓企業利用不同手段繞過國際制裁,包括在香港成立公司,掩飾秘密商業活動。

美國已促請港府打擊,美聯社引述特區政府回應稱,高度關注涉嫌違反制裁的活動,會調查有關的香港公司。

