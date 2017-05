北韓再試射彈道導彈 金正恩促研發更大威力武器

By

到訪日本的中國國務委員楊潔篪,週三會與首相安倍晉三會面,日本外相岸田文雄與楊潔篪會面時,要求中方考慮以限制供應石油向北韓施壓,停止發展核計劃,另外,北韓證實星期一試射了新型精密制導系統的彈道導彈,領袖金正恩下令繼續研發更具威力的戰略武器。

北韓公開在星期一試射彈道導彈的片段,一支新型精密制導導彈由履帶發射器直接發射。北韓《勞動新聞》報道,導彈飛越中等射程後,精確打中預定目標點,誤差不超過7米。

在場視察的領袖金正恩形容,導彈準確的程度,連敵人的眼晴都可以挖出來。他下令要繼續研發更具威力的戰略武器。

北韓近日較頻密試射導彈,日本要求中國向北韓施以更大壓力。岸田文雄與到訪的國務委員楊潔篪會面逾一個多小時,再次建議中方以限制出口石油,達到施壓目的。

岸田與楊潔篪同意展開協調工作,安排兩國領袖在本年七月到德國出席二十國集團峰會期間會面。楊潔篪週三結束行程前,亦會與首相安倍晉三會面。

另外,日方向楊潔篪提出,關注6名日本人因被指涉及間諜活動,在中國被拘留一事,要求盡早放人。楊潔篪稱,會依法處理。

