美國傳媒引述美國官員指,北韓首次向美方表明,有意在領袖金正恩與特朗普總統會面時,討論朝鮮半島無核化。

特朗普表示,期望於5月或6月與北韓領袖金正恩會談時,能取得成果。

