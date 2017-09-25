特朗普稱金正恩政權時日無多 朝外交部長稱是宣戰

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針對特朗普週末在社交媒體Twitter發推文，聲稱由金正恩領導的北韓政權已”時日無多”，北韓外交部長週一回應稱，特朗普的推文是向北韓”宣戰”，北韓有權擊落美國的轟炸機，即使在國際空域也可以。

北韓外交部長李勇浩稱，聯合國與國際社會都不希望近日雙方語言上的針鋒相對，會演變為”實際行動”，但特朗普週末所發的推文，聲稱金正恩政權時日無多，等同向北韓宣戰。

李勇浩稱，根據聯合國約章，北韓有權自衛，也完全有權進行反制措施，包括擊落美國的轟炸機，即使它們沒有聞入北韓領空。

而在數小時後，白宮回應李勇浩的言論稱，美國並沒有向北韓宣戰，並澄清特朗普的推文，並非要推翻北韓政府。

特朗普在週六發的推文中說：”剛聽到北韓外交部長在聯大發言，如果他的言論反映那位小火箭人的想法，它們將時日無多！”

特朗普近日喜歡以火箭人來稱呼金正恩，而在週六的推文中，更加上”小”（little）一字。

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