特朗普稱金正恩政權時日無多 朝外交部長稱是宣戰

【KTSF】

針對特朗普週末在社交媒體Twitter發推文,聲稱由金正恩領導的北韓政權已”時日無多”,北韓外交部長週一回應稱,特朗普的推文是向北韓”宣戰”,北韓有權擊落美國的轟炸機,即使在國際空域也可以。

北韓外交部長李勇浩稱,聯合國與國際社會都不希望近日雙方語言上的針鋒相對,會演變為”實際行動”,但特朗普週末所發的推文,聲稱金正恩政權時日無多,等同向北韓宣戰。

李勇浩稱,根據聯合國約章,北韓有權自衛,也完全有權進行反制措施,包括擊落美國的轟炸機,即使它們沒有聞入北韓領空。

而在數小時後,白宮回應李勇浩的言論稱,美國並沒有向北韓宣戰,並澄清特朗普的推文,並非要推翻北韓政府。

特朗普在週六發的推文中說:”剛聽到北韓外交部長在聯大發言,如果他的言論反映那位小火箭人的想法,它們將時日無多!”

特朗普近日喜歡以火箭人來稱呼金正恩,而在週六的推文中,更加上”小”(little)一字。

