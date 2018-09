北韓間諜涉4年前黑侵索尼 被聯邦司法部起訴

By

【i-CABLE】

聯邦司法部控告一名電腦程式編寫員,指他是北韓間諜,涉嫌4年前向索尼影業(Sony Pictures Entertainment)發動黑客攻擊,是美國首次向北韓人提出刑事起訴,聯邦財政部向他及所屬企業實施制裁。

2014年,由索尼影業製作、講述暗殺北韓領袖金正恩的電影《The Interview》即將上映前,索尼遭黑客大規模入侵網絡,員工甚至收到恐嚇電郵,令索尼一度擱置放映計劃。

當時外界懷疑是電影題材引起北韓不滿,導致北韓策動攻擊,但平壤政府一直否認。

美國政府花了數年調查,終於鎖定疑犯身份,聯邦司法部宣布起訴譯音朴振革、來自北韓的程式編寫員,串謀濫用電腦及串謀匯款詐騙罪。

起訴書早於6月初、美朝峰會前數天已獲批向朴振革落案起訴,但直至現在才公布詳情,司法部未有解釋原因。

朴振革是平壤政府轄下的黑客組織Lazarus成員,這個組織亦涉嫌去年發放電腦勒索軟件WannaCry,令全球逾23萬部電腦中毒,及前年入侵孟加拉央行盜取約一億美元。

朴振革也被發現受聘於一間協助平壤政府,發動惡意網絡攻擊在中國大連營運的企業,當局相信他仍然身處北韓,聯邦調查局正通緝他。

財政部亦對朴振革及其所屬的企業實施制裁,包括沒收他們在美國的資產,及禁止美國人與他們交易。

