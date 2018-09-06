北韓間諜涉4年前黑侵索尼 被聯邦司法部起訴

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聯邦司法部控告一名電腦程式編寫員，指他是北韓間諜，涉嫌4年前向索尼影業（Sony Pictures Entertainment）發動黑客攻擊，是美國首次向北韓人提出刑事起訴，聯邦財政部向他及所屬企業實施制裁。

2014年，由索尼影業製作、講述暗殺北韓領袖金正恩的電影《The Interview》即將上映前，索尼遭黑客大規模入侵網絡，員工甚至收到恐嚇電郵，令索尼一度擱置放映計劃。

當時外界懷疑是電影題材引起北韓不滿，導致北韓策動攻擊，但平壤政府一直否認。

美國政府花了數年調查，終於鎖定疑犯身份，聯邦司法部宣布起訴譯音朴振革、來自北韓的程式編寫員，串謀濫用電腦及串謀匯款詐騙罪。

起訴書早於6月初、美朝峰會前數天已獲批向朴振革落案起訴，但直至現在才公布詳情，司法部未有解釋原因。

朴振革是平壤政府轄下的黑客組織Lazarus成員，這個組織亦涉嫌去年發放電腦勒索軟件WannaCry，令全球逾23萬部電腦中毒，及前年入侵孟加拉央行盜取約一億美元。

朴振革也被發現受聘於一間協助平壤政府，發動惡意網絡攻擊在中國大連營運的企業，當局相信他仍然身處北韓，聯邦調查局正通緝他。

財政部亦對朴振革及其所屬的企業實施制裁，包括沒收他們在美國的資產，及禁止美國人與他們交易。

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