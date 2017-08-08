聯合國安理會通過制裁 北韓誓言報復

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【KTSF 江良慧報導】

聯合國安理會上星期一致通過對北韓實施總值10億美元更嚴厲的制裁，北韓誓言要美國為此付出沉重代價。

在安理會通過美國提交的新制裁案後，北韓表明一定會報復，指稱美國最大的錯誤就是以為遠隔重洋，國土就會安全，平壤政府也表明不會放棄核武計劃。

美國試圖外交斡旋，但也不排除採取軍事行動。

國家安全顧問H.R. McMaster說：”我們是否為預防之戰做準備？一場可以預防北韓以核武威脅美國之戰，總統很明確，他說不會容忍北韓威脅美國。”

美國駐聯合國大使Nikki Haley亦稱：”我以美國的立場告訴你，我們準備好竭盡所能，捍衛我們和我們的盟友。”

北韓近期發射兩次州際彈道飛彈，加上發展核彈頭的計劃，美國不會排除任何可能性。

專家表示，問題並非是否要轟炸北韓的武器計劃，而是之後要怎樣做，攻打北韓後，北韓會還擊，它們在邊境有毀滅性的傳統軍備設施，可以隨時毀滅首爾。

前國家情報局長James Clapper認為，不能排除軍事行動，但現行的選擇不理想。

Clapper說：”對北韓先發制人的軍事行動會有災難性後果，因為我相信北韓會發動在非武裝軍事區所有武器火箭，然後會把首爾變成火海。”

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