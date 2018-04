【i-CABLE】

一批中國遊客在北韓乘坐的巴士發生意外,32名中國人及4名當地人死亡。

巴士四輪朝天,多處損毀嚴重,當局派人冒雨搜救。

事發於週日晚上,據報觀光巴士接載一個來自北京的中國員工旅行團,由開城前往平壤,當駛至黃海北道時墮橋,多人死傷。

中國駐北韓大使館接報後立即派人到場協助善後,外交部表示已派醫療小組到北韓協助。

(Copyright 2018 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。