南北韓兩年來首次高級別對話 北韓將派選手參加平昌冬奧

南北韓在板門店舉行兩年來首次高級別會談,北韓同意派出高級別代表團及選手團等參加平昌冬奧,另外南韓提議下月春節期間,舉行離散家庭團聚以及軍事會談,防止偶發性衝突。

北韓五人代表團由祖國和平統一委員會委員長李善權率領,在會談前半小時,步行越過南北韓軍事分界線,前往南韓一邊的”和平之家”。

南韓統一部長官趙明均在”和平之家”大廳歡迎李善權,兩人互相致以新年祝賀。

今次是南北韓超過兩年來首次高級別會談,被視為雙方關係回暖訊號。李善權期望能為全民族獻上一份新年厚禮,趙明均亦相信會談是兩韓恢復對話的好開始,雙方全體會談進行了一個多小時,之後趙明均和李善權單獨會談約50分鐘。

南韓統一部次官會後表示,北韓接納建議派團參加下月平昌冬奧,包括高級別代表團、選手團、啦啦隊、藝術團等,南韓並建議雙方運動員在開幕禮上一同進場。

韓聯社早前報道,雙方會研究開創先例安排北韓代表團經陸路入境。

南韓代表團亦趁此次會談,提出多項改善兩韓關係的議題,包括於下月春節期間舉行離散家庭團聚,以及軍事對話,討論防止偶發性衝突。

趙明均指出,有必要早日為實現無核化重啟對話,停止加劇半島緊張的行為。

