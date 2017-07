【i-CABLE】

北韓接近半夜試射導彈,導彈飛行45分鐘後,落入日本專屬經濟水域,日本、南韓有消息指是洲際彈道導彈。

日韓情報都指,晚上11時半過後,即香港時間近10時許,北韓試射一枚導彈。日本的情報指,導彈飛行約45分鐘後,落入其專屬經濟水域,較月初發射的火星14型,被指可能是有能力攻擊美國本土的洲際彈道導彈,飛行時間更久,可能亦意味射程更遠。

日本首相安倍晉三深夜緊急召見官員,召開國家安全保障會議,商討如何應對北韓再次試射導彈。內閣官房長官菅義偉則表示,將作強硬應對。’

南韓總統文在寅亦召開了國家安全保障會議,聽取相關匯報,認為北韓作出嚴重挑釁。當地情報則指,北韓在北部慈江道發射導彈,即鄰近中國吉林省之處。

北韓近半年來已試射導彈約10次,主要集中在清晨至日間,這段期間未有在深夜試射。

