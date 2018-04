By

【i-CABLE】

北韓宣布已暫停核試及導彈試射,並關閉核試場。

北韓朝中社在當地時間週六清晨作出報道,領袖金正恩指示,定出勞動黨新的戰略路線,指過往的核武測試已有成果,現時已再沒必要核試或試射導彈,即日開始停止核試和射導彈,關閉北部核試驗場,期望國家專注發展和改善經濟,滿足國民生活。

兩韓首腦會談將於下星期五舉行。

(Copyright 2018 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。