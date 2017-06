By

【KTSF 陳令楠報導】

被北韓囚禁一年多獲釋返國後死亡的美國大學生Otto Warmbier,週四舉行葬禮,而北韓就事件首次回應,稱北韓才是最大的受害者。

北韓官方通訊社朝中社否認曾虐待Warmbier,並指責美國與南韓政府誣蔑北韓。

北韓指Warmbier在囚期間,有對其提供人道主義待遇,考慮到他健康狀況惡化,還提供醫療援助。

Warmbier因在北韓的酒店私自拿走政治標語,被控顛覆罪,去年初被判勞教15年。

在囚期間他陷入昏迷,處於植物人狀態,上週獲釋回國後,不足一星期死亡。

平壤政府回應稱,相關部門對待囚犯均嚴格遵守國內法律及國際標準,但沒有透露Warmbier在囚期期間的情況及昏迷原因。

