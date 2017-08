By

【KTSF 吳倩妤報導】

北韓釋放一名因觸犯顛覆國家政權罪名,判處終身監禁的加拿大牧師。

在南韓出生入籍加拿大的62歲牧師林賢洙,在2015年初被捕,北韓當局指他企圖透過宗教活動,瓦解當地社會制度,裁定他顛覆國家政權罪名成立,判處終身勞教。

林賢洙長期患病,有高血壓、胃病、關節炎,北韓中央法院星期三裁定,基於人道考慮准許林賢洙保釋。

消息指加拿大總理杜魯多早前派出國家安全顧問,星期二抵達平壤斡旋。

在多倫多牧會的林賢洙,被捕前曾百多次到訪北韓,照顧當地長者及小童。

