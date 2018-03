兩韓同意4月召開首腦會談 北韓據稱願與美國談核

By

【i-CABLE】

南北韓同意於下月底召開首腦會談,獲北韓領袖金正恩接見的南韓特使團表示,雙方會上還同意設立領導人熱線。北韓更表示若朝美對話,願意暫停核武及導彈活動。美國總統特朗普表示,與北韓對話可能會有成果,若未能成事,美國準備好強硬應對。

北韓官方電視台播出領袖金正恩星期一晚在勞動黨總部,接見南韓總統文在寅派出十人特使團的片段,是北韓首次邀請南韓官員到訪勞動黨總部。

金正恩之後設晚宴款待特使團,夫人李雪主及妹妹金與正,以及勞動黨中央委員會副委員長金英哲均有出席。晚宴連同會面共4個多小時,北韓《朝中社》形容會談坦誠,金正恩提到上月平昌冬奧,為兩韓和解、團結營造良好氣氛。

南韓首席特使、青瓦台國家安保室長鄭義溶,向金正恩轉交文在寅親筆信,並向對方表達文在寅希望兩韓領袖會談意願。

鄭義溶回國後,指雙方會上同意設立南北韓領導人熱線,以及下月底在板門店南韓一方的和平之家召開首腦會談,會是繼2000及2007年後,兩韓再舉行首腦會談。

鄭義溶稱北韓表示,願與美國就無核化及恢復朝美關係對話,若成事,願意在會談期間暫停核武及導彈活動,當北韓不再受到軍事威脅,安全同樣得到可靠保障時,便不再需要擁有核武,北韓也保證不對南韓發動核武或傳統武器攻擊。

(Copyright 2018 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。