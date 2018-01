北韓宣布重開板門店聯絡熱線 兩韓關係似回暖

【i-CABLE】

兩韓關係有進一步回暖跡象,北韓領袖金正恩下令重啟雙方在板門店的聯絡熱線,討論派運動員下月到南韓參加平昌冬奧後,南韓一方已接到北韓的來電。南韓統一部稱,會借此契機,加強與北韓溝通和合作。

位於板門店休戰村,充當兩韓溝通渠道的聯絡熱線,週三再次接通。

南韓統一部指,當地時間下午3時半,北韓重開直線電話後,收到來自對方的來電,確認電話、傳真是否正常運作,歷時約20分鐘。

這次是北韓在2016年2月中斷熱線,抗議南韓關閉開城工業園區後,兩韓第一次透過熱線通話。

平壤政府是在週三透過國營電視台,公布重啟熱線的消息。北韓和平統一委員會委員長李善權在節目中指出,會按領袖金正恩指示,本著認真、誠實態度與南韓聯絡,並討論派遣北韓運動員下月到南韓出席平昌冬奧的事宜。

李善權又引述金正恩指,能否恢復兩韓關係,完全取決於兩韓。但李善權未明確表示會否接受南韓當局提出,下週二在板門店舉行高層級會談的建議。

在南韓,統一部對平壤重啟熱線表示歡迎,稱會與對方務實討論舉行會談的事宜,冀借助平昌冬奧推動兩韓溝通和合作、美朝對話,以至朝鮮半島無核化。

(Copyright 2018 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。