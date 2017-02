金正男被殺案再有人被捕 北韓不滿馬國驗屍

By

【KTSF 吳倩妤報導】

北韓領袖金正恩同父異母兄長金正男在吉隆坡機場被殺案,馬來西亞當局據報拘捕第4名疑犯,他持有北韓護照,而北韓就批評,馬來西亞擅自進行驗屍,要求大馬當局立即轉交遺體。

大批警員星期五凌晨於案發的吉隆坡國際機場重組案情,案件調查亦有進展,繼先後拘捕兩名涉嫌施襲的女子,以及其中一人的男士後,馬來西亞《中國報》報導,當局於吉隆波拘捕一名47歲男子,他持有北韓護照,並多次出入馬來西亞。

報導引述大馬警方指,相信能夠從他身上掌握重要證據和線索,有助追查案件,而大馬警方仍在追捕另外3名男子,警方相信這4名男子曾在案發前和兩名女疑犯一同於機場排練施襲。

金正男的屍首目前擺放在吉隆坡的中央醫院,當局已完成驗屍,預料毒理化驗報告,約一星期完成。

北韓駐馬來西亞大使姜哲星期五晚上去到存放金正男遺體的醫院,他批評馬來西亞未經北韓同意,以及未有北韓人員在場強行驗屍,質疑大馬方面是故意拖延及有事隱瞞。

他表明北韓不接受驗屍結果,要求立即移交金正男遺體。

