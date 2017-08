By

【KTSF】

北韓領袖金正恩下令生產更多使用固體燃料的導彈引擎,以及洲際彈道導彈的彈頭頂端。

朝中社發表金正恩到訪國防科學院化學材料研究所的照片,報道中並出現兩枚新型導彈的圖片,一款名為「北極星-3 型」,另一款屬於火星系列。

朝中社沒透露金正恩視察的日期,但有傳媒相信是近期發生,並指,報道的語氣及措詞都比以往克制,沒有警告要以導彈攻擊美國及其盟國。

北韓繼上月接連試射兩枚洲際彈道導彈後,朝鮮半島局勢急劇升溫,美國及北韓一再互相警告,直到月中,金正恩表示會再注視美國的姿態一會兒,局勢近日才稍為緩和。

特朗普總統及國務卿蒂勒森都肯定北韓近期的表現。

