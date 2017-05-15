北韓稱成功試射可攜核彈頭導彈 美國是攻擊範圍

北韓週日清晨約5時，試射地對地中遠程戰略彈道導彈「火星-12」，它採用流動平台，以及熱發射方式。官方朝中社報道，這款新型導彈可攜帶大型核彈頭，考慮到周邊國家的安全，導彈以最大高角發射，照預定軌道，升至頂點 2,100 多公里，並準確落到 787 公里外公海的目標水域，驗證了中遠程戰略彈道導彈的制導、結構，以及控制彈頭重返大氣層等技術。

報道指北韓領導人金正恩表示，今次「火星-12」試射成功，對保障朝鮮半島及地區和平有重大和特別意義。他又說，不管其他國家承認與否，北韓是名副其實的核強國，並將以飛快速度，加強和發展北韓核遏制力，粉碎所有核恐嚇。金正恩亦批評美國調運大批核戰略裝備，並從軍事上籠絡無核國家虛張聲勢，試圖打壓北韓。

今次試射的「火星-12」導彈，相信曾於今年四月平壤的閱兵亮相。金正恩指美國本土和太平洋作戰地區都被平壤鎖定在打擊範圍內，警告如果美國作出軍事挑釁，北韓也會奉陪到底，讓對方遭到史上最大的災難。他表示北韓會繼續大量研製核武，並做好試射準備。南韓軍方則表示，北韓星期日的試射是否取得技術成果，仍有待分析。

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