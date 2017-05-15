北韓稱成功試射可攜核彈頭導彈 美國是攻擊範圍

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北韓聲稱週日成功試射一款新型可攜帶大型核彈頭的中遠程戰略彈道導彈，領袖金正恩警告，美國本土已成為攻擊範圍，一旦美方作出軍事挑釁，平壤會奉陪到底。
北韓週日清晨約5時，試射地對地中遠程戰略彈道導彈「火星-12」，它採用流動平台，以及熱發射方式。官方朝中社報道，這款新型導彈可攜帶大型核彈頭，考慮到周邊國家的安全，導彈以最大高角發射，照預定軌道，升至頂點 2,100 多公里，並準確落到 787 公里外公海的目標水域，驗證了中遠程戰略彈道導彈的制導、結構，以及控制彈頭重返大氣層等技術。
報道指北韓領導人金正恩表示，今次「火星-12」試射成功，對保障朝鮮半島及地區和平有重大和特別意義。他又說，不管其他國家承認與否，北韓是名副其實的核強國，並將以飛快速度，加強和發展北韓核遏制力，粉碎所有核恐嚇。金正恩亦批評美國調運大批核戰略裝備，並從軍事上籠絡無核國家虛張聲勢，試圖打壓北韓。
今次試射的「火星-12」導彈，相信曾於今年四月平壤的閱兵亮相。金正恩指美國本土和太平洋作戰地區都被平壤鎖定在打擊範圍內，警告如果美國作出軍事挑釁，北韓也會奉陪到底，讓對方遭到史上最大的災難。他表示北韓會繼續大量研製核武，並做好試射準備。南韓軍方則表示，北韓星期日的試射是否取得技術成果，仍有待分析。
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