北韓稱成功試射可攜核彈頭導彈 美國是攻擊範圍

北韓週日清晨約5時,試射地對地中遠程戰略彈道導彈「火星-12」,它採用流動平台,以及熱發射方式。官方朝中社報道,這款新型導彈可攜帶大型核彈頭,考慮到周邊國家的安全,導彈以最大高角發射,照預定軌道,升至頂點 2,100 多公里,並準確落到 787 公里外公海的目標水域,驗證了中遠程戰略彈道導彈的制導、結構,以及控制彈頭重返大氣層等技術。

報道指北韓領導人金正恩表示,今次「火星-12」試射成功,對保障朝鮮半島及地區和平有重大和特別意義。他又說,不管其他國家承認與否,北韓是名副其實的核強國,並將以飛快速度,加強和發展北韓核遏制力,粉碎所有核恐嚇。金正恩亦批評美國調運大批核戰略裝備,並從軍事上籠絡無核國家虛張聲勢,試圖打壓北韓。

今次試射的「火星-12」導彈,相信曾於今年四月平壤的閱兵亮相。金正恩指美國本土和太平洋作戰地區都被平壤鎖定在打擊範圍內,警告如果美國作出軍事挑釁,北韓也會奉陪到底,讓對方遭到史上最大的災難。他表示北韓會繼續大量研製核武,並做好試射準備。南韓軍方則表示,北韓星期日的試射是否取得技術成果,仍有待分析。

更多新聞:

