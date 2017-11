北韓公布發射導彈技術驗證成果 射程更高更遠

【i-CABLE】

北韓官方媒體公布新型「火星-15」洲際彈道導彈試射的片段,並宣稱驗證了多項技術,且確認導彈發射後,彈頭能再次進入大氣層,有專家質疑「火星- 15 」的射程,是否達到美國本土。

「火星- 15型 」洲際彈道導彈在週三凌晨於平壤近郊升空,事隔一日,國營電視台發放導彈發射時的多角度片段,並稱領袖金正恩全程視察。

日本和南韓政府都確認,新型導彈比過去的更長更大,彈頭亦由過去的尖頭變成鈍頭。

有美國科研組織估計,導彈的第二段火箭能夠儲存多一倍的推進劑,加上噴嘴設計有所不同,「火星- 15 型」或能飛得更高更遠。

為了運送導彈至發射場,人民軍用上比過往展示的八軸發射車更長,新研製的九軸自行發射車。官方宣稱是國內科研人員在短時間內自行研發,在機動力、起重能力,以及發射系統上都十分可靠。

北韓官方指這次試射確認武器系統所有參數 ,包括利用推力矢量控制的大功率引擎,正確地滿足設計要求,尤其驗證了導彈在中間飛行段的姿態操縱及速度校正,即指導彈有一定機動性能,可反制導彈攔截系統。

此外,試射亦重新確認了操縱及穩定化技術、多級分離及啟動技術,以及彈頭再入大氣層的可靠性。

北韓官方早前聲稱「火星- 15 型」射程範圍包括美國本土,但不少專家提出質疑,認為現時的試射是用了較輕的模擬彈頭,當裝上真實彈頭的話,射程或會大大縮短。

