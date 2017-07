美國情報預料北韓明年可產可攜核洲際導彈

美國和南韓傳媒報道,北韓有可能趁週四韓戰停戰協議簽署64周年再試射導彈。北韓官員則於紀念活動演說警告,如敵人再誤解狀況,會以核攻擊還擊。美國國防部估計,北韓一年內便可生產可攜帶核彈頭的洲際彈道導彈。

北韓月初聲稱成功試射火星14型洲際彈道導彈。北韓展示了洲際彈道導彈攜帶核彈頭攻擊,重返大氣層的關鍵技術。

餘下的唯一主要技術疑問,是北韓的核技術是否足以生產放在導彈上的核彈頭,以發動核攻擊。導彈運載力限制了彈頭大小,但核連鎖反應的物理條件,及軍事上對破壞力的要求限制下,彈頭只能按技術水平有限度地縮小。

外界原估計北韓約3、4年後才做到,但美國傳媒引述國防部,國防情報局的分析報告指,北韓明年內便可生產可靠、可攜核彈頭的洲際彈道導彈,但報道未有披露是否指火星 14 型。

導彈威脅還有一個可能高於美國估計之處,北韓《勞動新聞》日前的文章指,他們對洲際導彈射程標準是逾 6,400 公里,而非美國等慣用的 5,500 公里,估計是暗示對美國本土的威脅更大。

星期四是韓戰停火協議簽署六十四周年,有美國國防官員披露,北韓似乎正準備屆時再試射導彈。在平壤,人民武力部部長朴永植在一項紀念活動致詞時稱,如敵人誤解我們的戰略狀態,堅持先發制人核攻擊,便會對美國心臟發動核攻擊懲戒,不會有預警。

美國國會已大比數通過對北韓的新制裁,有國務院官員指,可能有中國金融機構亦會受制裁。中國駐美大使崔天凱指,針對中國企業的制裁不可接受,嚴重損害兩國在北韓問題上合作。

