李勇浩日前飛抵紐約,準備週五在聯合國大會發言。李勇浩這番語,是北韓首次就特朗普的言論發表評論。

特朗普週二在聯大發表演說時說,在出於自衛及保衛盟友下,美國不排除全面摧毀北韓,特朗普更以”火箭人”來形容北韓領袖金正恩。

李勇浩週三在紐約回應記者的提問時說:”他以為狗吠就可以嚇倒我們,簡宜是狗在造夢。”

