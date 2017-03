北韓大馬外交風波升級 兩國互禁公民離境

By

【i-CABLE】

北韓與馬來西亞因為金正男被殺觸發的外交風波升級,繼互相驅逐大使後,北韓宣布暫時禁止境內的馬來西亞人離境。大馬隨即報復,禁止北韓外交人員及公民出境,總理納吉布譴責北韓以大馬公民作人質。

大批馬來西亞警員中午在北韓大使館外設封鎖線,禁止車輛出入,在使館官員與警方交涉後,未幾便解除封鎖。大馬政府在北韓宣布禁止他們的公民離境後作出報復,不准北韓外交官員、公民離境。大馬副外長證實,十一名公民正滯留北韓,包括三名大使館官員、兩名聯合國糧食援助計劃人員,其餘均為他們的家屬。據報他們本來已前往平壤機場,準備返回大馬,但登機時受到阻撓。

總理納吉布縮短印尼的訪問行程,回國召開國家安全緊急會議商討對策。他譴責平壤政府無視國際法、外交規範,以大馬公民作人質,促請盡快讓他們離境,避免事件惡化。《中國報》報道,星期五舉行的內閣會議,將討論是否關閉大馬駐平壤使館等。至於兩國會否斷交,外交部長稱,牽涉到國家利益、聲譽,斷交會是最後手段。

另外,馬來西亞警方表明,不會放棄追捕,懷疑匿藏在北韓大使館內、涉及金正男被殺案的疑犯,包括高麗航空職員金旭日及大使館二等秘書玄光聖。

