北韓黑客涉入侵多國銀行 網上偷錢支援核武計劃

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【KTSF 吳倩妤報導】

在美中領袖即將會面之際，北韓在週二向東海地區發射一枚彈道飛彈，與此同時，俄羅斯網絡保安公司Kasperky說，北韓黑客入侵18個國家的銀行，這些行為被視為在網上偷錢，支援北韓的核武計劃。

有消息指，金正恩手下的黑客團隊正在入侵世界各地的銀行，其中一個綽號Lazarus的黑客團隊入侵18個國家。

俄國網絡保安公司Kasperky的報告說，黑侵行動留下一條北韓線索，所以追蹤到黑客來源，報告也說電腦編碼出現韓文，北韓黑客用了很精密的操作，就是要瞞過調查員，防備法證。

這些黑客從孟加拉央行偷了8100萬美元，另一網絡保安公司Symantec就透露，北韓黑客在孟加拉央行行動中，所用的編碼與2014年的Sony Picture電影公司黑侵案中所用的類似，當時美國已指控北韓做案。

外界認為金正恩指使黑客入侵各地銀行，偷錢來支援北韓的核武計劃，並賄賂北韓高幹。

有專家說，北韓曾靠運毒販毒，印假美鈔來籌錢，這些門路被堵截後，現在越來越靠網絡偷竊，傳統方法行不通，就越發倚賴電子犯罪。

業界估計，北韓情報局手上有幾千名黑客，當中的精英是Bureau 121，業界人士認為北韓黑客有能力效法俄國黑客，入侵美國政治圈，甚至美國軍事機構。

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