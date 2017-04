北韓黑客涉入侵多國銀行 網上偷錢支援核武計劃

By

【KTSF 吳倩妤報導】

在美中領袖即將會面之際,北韓在週二向東海地區發射一枚彈道飛彈,與此同時,俄羅斯網絡保安公司Kasperky說,北韓黑客入侵18個國家的銀行,這些行為被視為在網上偷錢,支援北韓的核武計劃。

有消息指,金正恩手下的黑客團隊正在入侵世界各地的銀行,其中一個綽號Lazarus的黑客團隊入侵18個國家。

俄國網絡保安公司Kasperky的報告說,黑侵行動留下一條北韓線索,所以追蹤到黑客來源,報告也說電腦編碼出現韓文,北韓黑客用了很精密的操作,就是要瞞過調查員,防備法證。

這些黑客從孟加拉央行偷了8100萬美元,另一網絡保安公司Symantec就透露,北韓黑客在孟加拉央行行動中,所用的編碼與2014年的Sony Picture電影公司黑侵案中所用的類似,當時美國已指控北韓做案。

外界認為金正恩指使黑客入侵各地銀行,偷錢來支援北韓的核武計劃,並賄賂北韓高幹。

有專家說,北韓曾靠運毒販毒,印假美鈔來籌錢,這些門路被堵截後,現在越來越靠網絡偷竊,傳統方法行不通,就越發倚賴電子犯罪。

業界估計,北韓情報局手上有幾千名黑客,當中的精英是Bureau 121,業界人士認為北韓黑客有能力效法俄國黑客,入侵美國政治圈,甚至美國軍事機構。

