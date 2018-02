【i-CABLE】

北韓領袖金正恩表示,希望繼續以冬奧為契機,為兩韓和解及對話營造氣氛。

金正恩接見官方訪問團成員,包括最高人民會議委員長金永南,還有其妹妹,勞動黨中央第一副部長金與正金與正向金正恩報告與南韓總統文在寅等高層人員接觸的情況,以及在這次訪問期間,對南韓及美方動向的資訊。

金正恩表示,對南韓的接待印象深刻,希望進一步以冬奧為契機,為兩韓和解及對話營造良好氣氛,又具體指明今後改善和發展兩韓關係的方向,向相關部門作出重要指示。

